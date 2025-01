Vietnam: primo ministro russo in visita di due giorni ad Hanoi

HANOI, 14 GEN - Il primo ministro russo Mikhail Vladimirovich Mishustin è giunto oggi ad Hanoi per la sua prima visita ufficiale in Vietnam, che segue quella del presidente Vladimir Putin a giugno scorso, con l'obiettivo di rafforzare il partenariato strategico globale tra i due paesi. Come riporta Vietnam News, gli incontri della delegazione con i leader locali sono l'occasione per delineare i futuri orientamenti e definire chiaramente le aree chiave della cooperazione, che spaziano dall'economia, al commercio, all'energia e alla scienza e tecnologia, all'istruzione, alla cultura e alla difesa e sicurezza. Sono previsti incontri con il Segretario del partito To Lam e con il premier vietnamita Pham Minh Chinh.