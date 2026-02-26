Vietnam, file alle gioiellerie per l'oro portafortuna nonostante prezzi record

HANOI, 26 FEB - Nonostante i prezzi dell'oro a livelli record, consumatori di tutte le età in Vietnam stanno affollando le gioiellerie per acquistare oro portafortuna, considerato di buon auspicio per l'anno nuovo. Il 26 febbraio è, infatti, la giornata del Dio della ricchezza, festeggiato il decimo giorno del primo mese lunare, come si legge su Vietnam News. Il fenomeno quest'anno riguarda in particolare i cosiddetti "mini gold", prodotti in oro 24 carati di peso inferiore al mezzo grammo, pensati per chi non vuole affrontare costi elevati ma desidera comunque partecipare alla tradizione. Le principali aziende del settore hanno lanciato centinaia di nuove linee di prodotto, con design ispirati all'anno del cavallo e simboli di prosperità come carpe, sacchi di denaro e lingotti d'oro. Il mercato registra scorte limitate e molte gioiellerie hanno imposto limiti di acquisto per cliente a causa della forte richiesta. Nonostante il prezzo dell'oro sia quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso gli acquirenti giustificano la spesa con la tradizione e la ricerca di buona sorte. Anche i prodotti in argento stanno guadagnando popolarità come alternativa più accessibile per chi cerca simboli di fortuna e risparmio.