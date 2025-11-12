Vietnam, antica nave mercantile riemerge dalle sabbie di Hoi An

HANOI, 12 NOV - Una nave di legno, lunga almeno 17,4 metri, è riemersa dalle sabbie sulla linea di costa della città storica di Hoi An, nel Vietnam centrale, dopo che le forti mareggiate provocate dal tifone Fengshen hanno eroso la spiaggia. Il relitto, già individuato nel 2023 e poi ricoperto prima che si riuscisse ad intervenire, si trova in una zona vulnerabile, esposto ai rischi climatici e all'azione delle maree, fattori che impongono un intervento urgente. Secondo il Centro per la gestione e la conservazione del patrimonio di Hoi An, come riferisce Vietnam News, la struttura è costruita con legni pregiati, e sono visibili tracce di composti impermeabilizzanti, elemento che suggerisce l'ipotesi di una nave progettata per lunghi viaggi. Sebbene la datazione al radiocarbonio non sia ancora stata completata, le analisi preliminari collocano la nave tra il XIV e il XVI secolo, periodo in cui Hoi An era un importante snodo commerciale del sud-est asiatico. Il relitto sembra essere tra i resti di navi antiche meglio conservati dell'Asia orientale. Le autorità locali hanno delimitato l'area, valutando se procedere al recupero o lasciare il relitto in situ, in attesa di ulteriori studi e della possibile collaborazione di esperti internazionali.