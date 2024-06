Vietnam: 10 cuccioli di zibetto delle palme nati in cattività

HANOI, 20 GIU - Il Parco nazionale di Cuc Phuong, nel nord del Vietnam, ha annunciato la nascita di dieci zibetti delle palme di Owston nell'ambito di un programma di riproduzione in cattività implementato congiuntamente dal parco e dall'associazione Save Vietnam's Wildlife. Questo, come riporta Vietnam News, è il più grande successo finora ottenuto nell'allevamento in cattività dell'animale in via di estinzione, con l'obiettivo di aumentarne la popolazione anche in natura nel corso dei prossimi 3-4 anni. I piccoli di zibetto sono stati monitorati 24 ore su 24 tramite un sistema di telecamere, con un impatto umano ridotto al minimo. Lo zibetto delle palme di Owston (Chrotogale owstoni) è stato classificato nella lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura come a rischio di estinzione nel 2016. La specie è originaria del Vietnam, del Laos e di una parte molto piccola della Cina meridionale. La sua popolazione nella natura si è notevolmente ridotta a causa del bracconaggio e del contrabbando.