'Vietato nascere, morire e sposarsi', chiude ufficio anagrafe nel Bresciano

BRESCIA, 12 MAR - Ufficio anagrafe chiuso a tempo indeterminato nel Comune di Caino, nel Bresciano, per l'assenza improvvisa di personale in grado di garantire il servizio. E all'ingresso dell'ufficio il sindaco Cesare Sambrici ha affisso un cartello dal tono ironico che avvisa i cittadini che, "fino a data da destinarsi", è "vietato nascere, morire, sposarsi" o rivolgersi allo sportello per qualsiasi adempimento Il provvedimento arriva mentre si avvicinano le scadenze legate alle consultazioni referendarie, con inevitabili ricadute sull'organizzazione delle attività elettorali. Secondo quanto riferito dall'amministrazione, l'unica dipendente addetta al settore resterà assente per diversi mesi per motivi personali, lasciando il municipio privo di figure con le competenze necessarie per svolgere le pratiche ordinarie. Il Comune sta cercando soluzioni temporanee per assicurare almeno i servizi indispensabili. L'ufficio anagrafe è infatti chiamato a gestire, oltre alle certificazioni e agli atti di stato civile, anche una serie di adempimenti connessi al voto, come comunicazioni ufficiali, aggiornamenti dei registri e predisposizione della documentazione elettorale. L'amministrazione è al lavoro per individuare personale o attivare collaborazioni con altri enti locali.