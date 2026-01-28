Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Vietato l'evento di Aska, occupata la sede dell'ateneo a Torino

AA

TORINO, 28 GEN - I collettivi universitari di Torino hanno occupato Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. È avvenuto al termine dell'assemblea delle 18, che si è tenuta proprio a Palazzo Nuovo, per contestare la decisione del Rettorato di chiuderlo per due giorni, impedendo così che si svolgesse un evento musicale contro lo sgombero di Askatasuna. "La rettrice chiude, noi apriamo, Se l'università sceglie il controllo, noi scegliamo il conflitto. Palazzo nuovo è occupato!" dicono i ragazzi. Avviene a meno di tre giorni dalla manifestazione nazionale convocata per il 31 del mese proprio contro lo sgombero del centro sociale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario