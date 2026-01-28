Vietato l'evento di Aska, occupata la sede dell'ateneo a Torino

TORINO, 28 GEN - I collettivi universitari di Torino hanno occupato Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. È avvenuto al termine dell'assemblea delle 18, che si è tenuta proprio a Palazzo Nuovo, per contestare la decisione del Rettorato di chiuderlo per due giorni, impedendo così che si svolgesse un evento musicale contro lo sgombero di Askatasuna. "La rettrice chiude, noi apriamo, Se l'università sceglie il controllo, noi scegliamo il conflitto. Palazzo nuovo è occupato!" dicono i ragazzi. Avviene a meno di tre giorni dalla manifestazione nazionale convocata per il 31 del mese proprio contro lo sgombero del centro sociale.