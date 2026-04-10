Vieri, 'mi tutelerò con un'azione legale dallo spionaggio di Equalize'

MILANO, 10 APR - Christian Vieri "per tramite del proprio legale, l'avvocato Danilo Buongiorno, in relazione al presunto dossieraggio svolto a suo danno nel caso 'Equalize' comunica, nella sua qualità di parte offesa, che provvederà a tutelarsi legalmente, avanti la competente autorità giudiziaria penale, per l'illecita interferenza nella sua vita privata". Lo si legge in una nota del legale dell'ex attaccante di Inter, Juve e della Nazionale "sul dossieraggio illegale a suo carico" e nella quale annuncia una "azione legale a sua tutela quale parte offesa". L'ex bomber, infatti, come emerso ieri, è uno dei centinaia di spiati, tra cui diversi vip.