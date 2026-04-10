Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Vieri, 'mi tutelerò con un'azione legale dallo spionaggio di Equalize'

AA

MILANO, 10 APR - Christian Vieri "per tramite del proprio legale, l'avvocato Danilo Buongiorno, in relazione al presunto dossieraggio svolto a suo danno nel caso 'Equalize' comunica, nella sua qualità di parte offesa, che provvederà a tutelarsi legalmente, avanti la competente autorità giudiziaria penale, per l'illecita interferenza nella sua vita privata". Lo si legge in una nota del legale dell'ex attaccante di Inter, Juve e della Nazionale "sul dossieraggio illegale a suo carico" e nella quale annuncia una "azione legale a sua tutela quale parte offesa". L'ex bomber, infatti, come emerso ieri, è uno dei centinaia di spiati, tra cui diversi vip.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario