Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Video shock, 'Almasri uccide un civile in strada a Tripoli'

L’avvocato Luigi Li Gotti ed alle sue spalle una foto di Osama Almasri, durante la trasmissione televisiva L’aria che tira, in onda su La7, Roma 6 febbraio 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
L’avvocato Luigi Li Gotti ed alle sue spalle una foto di Osama Almasri, durante la trasmissione televisiva L’aria che tira, in onda su La7, Roma 6 febbraio 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
AA

ROMA, 22 AGO - Sta circolando sui social un video che, secondo i media arabi che lo hanno postato, mostra Osama Njeem Almasri mentre uccide un cittadino libico per le strade di Tripoli. Nel video, postato sui profili X di vari media libici e dalla ong Rifugiati in Libia, si vede un uomo con le fattezze di Almasri aggredire un uomo disarmato in strada, gettarlo a terra e colpirlo a mani nude. "Sta circolando un nuovo video che mostra Osama Njeem, popolarmente noto come Almasri - commenta Rifugiati in Libia a corredo delle immagini -, mentre uccide un cittadino libico per le strade di Tripoli. Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta dell'episodio, ma è accaduto di recente. Si tratta dello stesso criminale ricercato dalla Cpi per crimini di guerra, sottratto alla giustizia dal governo italiano all'inizio di gennaio. Chi sarà ritenuto responsabile mentre continua a uccidere e terrorizzare innocenti cittadini libici, inclusi rifugiati e migranti?". Comincia nel gennaio scorso la vicenda che vede protagonista il generale libico Nijeem Osama Almasri, accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, la cui liberazione ha scatenato un caso politico e giudiziario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario