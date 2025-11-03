Giornale di Brescia
Video pestaggio coetaneo su social, denunciati tre minori

ROSETO DEGLI ABRUZZI, 03 NOV - Dopo avere malmenato e ferito un coetaneo, avevano postato il video dell'aggressione su WhatsApp: responsabili dell'episodio sono tre giovanissimi, identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, al termine delle indagini dirette dalla procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. L'aggressione risale all'incirca a un mese fa: ai tre ragazzini viene contestato il reato di concorso in lesioni personali.

