Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Vicesindaca Milano, sul Leoncavallo inutile prova di forza

Sfratto Centro sociale Leoncavallo, Carabinieri e Polizia Di Stato sul posto, Milano, 21 Agosto 2025, Ansa/Andrea Fasani
Sfratto Centro sociale Leoncavallo, Carabinieri e Polizia Di Stato sul posto, Milano, 21 Agosto 2025, Ansa/Andrea Fasani
AA

MILANO, 22 AGO - E' stata solo una prova di forza, che non ha risolto la questione Leoncavallo, il blitz con cui il centro sociale è stato sfrattato ieri dal suo spazio in via Watteau a Milano. La vicesindaca Anna Scavuzzo lo spiega all'ANSA confermando che nella prossima seduta di giunta, il 28 agosto, sarà votata la delibera con le linee guida per le manifestazioni di interesse sull'area del Comune in via San Dionigi. Primo step per una eventuale nuova casa del Leonka. "Come amministrazione ci siamo chiesti cosa sia successo. Ieri c'è stata una prova muscolare che ci siamo chiesti a cosa servisse, di certo non è andata in scena una soluzione", ha osservato. "Vedremo se il governo è disponibile a cercare soluzioni" ma quel che è certo, secondo Scavuzzo, è che "non è risolta la questione Leoncavallo: non so se al ministro Piantedosi è chiaro".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario