Vicariato, a S. Lorenzo in Lucina si ripristini originario volto dell'angelo

ROMA, 04 FEB - "Preso atto che l'opera presentava fisionomie non conformi all'iconografia originale e al contesto sacro", il Vicariato, "in sintonia con il parroco", ha chiesto che si provveda "al ripristino dei tratti originari del volto" dell'angelo restaurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, "nell'esclusivo interesse della tutela del luogo di culto e della sua funzione spirituale". Il dipinto era stato restaurato con un volto che ricordava la premier Giorgia Meloni. Il Vicariato rinnova inoltre "il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio artistico ecclesiale, sempre attraverso una leale e costante collaborazione con le istituzioni dello Stato preposte alla tutela".