Viale assolto a Torino dalle accuse di violenza sessuale

TORINO, 02 DIC - E' stato assolto dall'accusa di violenza sessuale Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, processato dopo una serie di denunce per episodi collegati alla sua attività professionale di medico ginecologo. I capi d'accusa erano quattro e parlavano di comportamenti inopportuni e molesti su giovani pazienti. Il gup ha stabilito che "il fatto non costituisce reato". La procura aveva chiesto un anno e quattro mesi. Viale è stato difeso dell'avvocato Cosimo Palumbo.

