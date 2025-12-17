Via libera finale del Pe allo stop all'import di gas russo

BRUXELLES, 17 DIC - Il Parlamento europeo ha sostenuto con 500 voti a favore, 120 contrari e 32 astensioni l'intesa con i Paesi Ue sullo stop graduale alle importazioni di gas e gnl dalla Russia. Il regolamento prevede un divieto totale da fine 2026 per il gas naturale liquefatto e dall'autunno 2027 per il gas da gasdotto. Il divieto scatterà sei settimane dopo l'entrata in vigore del regolamento, con un approccio graduale per i contratti già in essere essere.