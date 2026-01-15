Via libera della Camera al decreto Transizione 5.0 è legge

ROMA, 15 GEN - L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il dl Transizione 5.0 con 156 sì e 115 no. Il provvedimento, tra le altre cose, cambia il golden power: tra i criteri per esercitare i poteri speciali entra ufficialmente la sicurezza economica e finanziaria; inoltre per il settore finanziario servirà prima il parere delle Autorità europee competenti in materia. La seconda novità subordina temporalmente l'attivazione dei poteri speciali per banche e assicurazioni "al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi alle Autorità europee" competenti sugli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, ovvero Bce e Commissione Ue.