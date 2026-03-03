Via libera della Camera a emendamento soppressivo pdl sulla settimana corta

ROMA, 03 MAR - Via libera dell'Aula della Camera, con parere favorevole del governo, all'emendamento soppressivo della proposta di legge delle opposizioni sulla settimana corta che recepiva il parere contrario della commissione Bilancio sul testo. I sì sono stati 132, 90 i no e 9 gli astenuti. Bocciati anche gli articoli aggiuntivi al testo che è, dunque, di fatto cassato.