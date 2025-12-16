Giornale di Brescia
Via libera del Pe alle clausole di salvaguardia per il Mercosur

BRUXELLES, 16 DIC - Via libera della Plenaria del Parlamento europeo alle clausole di salvaguardia proposte dalla Commissione per l'accordo tra Ue e Mercosur. Il via libera è arrivato con 431 voti favorevoli, 70 astenuti e 161 contrari. Il trilogo interistituzionale sulle misure di salvaguardia inizierà già questo pomeriggio. Le clausole sono uno dei punti chiave dello schema di intesa proposto dall'esecutivo Ue ma, al momento, il sì della maggioranza dei 27 è tutt'altro che certa.

BRUXELLES

