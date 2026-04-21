Via libera del Consiglio Ue alla nuova normativa sulla corruzione

BRUXELLES, 21 APR - Il Consiglio Ue ha dato il via libera definitivo a una nuova normativa Ue che armonizza la definizione di corruzione tra gli Stati membri e stabilisce un livello comune di sanzioni per punire tali reati. Grazie a misure volte a prevenire la corruzione e a norme volte a rafforzare le indagini e l'azione penale, la normativa rafforzerà la lotta alla corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato. La nuova direttiva sostituirà due atti normativi Ue esistenti: una direttiva del 2003 sulla corruzione nel settore privato e la convenzione Ue del 1997 sulla corruzione che coinvolge funzionari dell'Ue e funzionari dei Paesi Ue.