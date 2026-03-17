Via libera dai relatori del Pe al voto sull'intesa Usa-Ue sui dazi il 19/3

BRUXELLES, 17 MAR - Dopo settimane di stallo arriva il via libera dai relatori ombra della commissione Commercio Internazionale alla calendarizzazione del voto sull'accordo di turnberry, l'intesa Usa-Ue sui dazi. Stando all'accordo raggiunto tra i gruppi oggi a Bruxelles, il testo verrà sottoposto al voto della commissione questo giovedì e dovrebbe poi essere sottoposto al voto della Plenaria. Resta ancora incerta invece la data del voto in Aula, con il Ppe che chiede di votare già il 26 marzo in miniplenaria, mentre socialisti e verdi chiedono invece di calendarizzare il voto della plenaria per la sessione di aprile a Strasburgo.