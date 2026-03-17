Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Via libera dai relatori del Pe al voto sull'intesa Usa-Ue sui dazi il 19/3

AA

BRUXELLES, 17 MAR - Dopo settimane di stallo arriva il via libera dai relatori ombra della commissione Commercio Internazionale alla calendarizzazione del voto sull'accordo di turnberry, l'intesa Usa-Ue sui dazi. Stando all'accordo raggiunto tra i gruppi oggi a Bruxelles, il testo verrà sottoposto al voto della commissione questo giovedì e dovrebbe poi essere sottoposto al voto della Plenaria. Resta ancora incerta invece la data del voto in Aula, con il Ppe che chiede di votare già il 26 marzo in miniplenaria, mentre socialisti e verdi chiedono invece di calendarizzare il voto della plenaria per la sessione di aprile a Strasburgo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario