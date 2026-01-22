Giornale di Brescia
Via libera all'unanimità della Camera alla legge sui cammini d'Italia

ROMA, 22 GEN - Via libera dell'Aula della Camera all'unanimità alla proposta di legge sui cammini d'Italia. Il testo è stato approvato con 243 sì e tornerà al Senato dopo una modifica sulle coperture. La legge quadro prevede, tra l'altro, la promozione e la valorizzazione di questi itinerari da percorrere "a piedi o con mobilità dolce e sostenibile" che "rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati". Prevista anche la definizione di standard di sicurezza, qualità e accessibilità dei percorsi. Vengono istituiti anche una banca dati e una cabina di regia al ministero del Turismo oltre che un tavolo permanente sul turismo lento.

ROMA

