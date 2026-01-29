Giornale di Brescia
Via libera al decreto Pnrr, non c'è la norma salva-imprenditori

ROMA, 29 GEN - Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al nuovo decreto Pnrr. Salta, secondo diverse fonti, lo scudo per gli imprenditori sui lavoratori sottopagati. La norma, che compariva in alcune bozze, secondo quanto riferito non sarebbe stata portata in Cdm, che non avrebbe discusso dell'argomento. E ciò sarebbe accaduto anche a seguito di una serie di interlocuzioni con gli uffici del Quirinale- si ragiona in ambienti parlamentari della maggioranza - che avrebbero espresso dubbi tecnici sulla norma.

