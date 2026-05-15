Via libera a Burnham, potrà candidarsi per un seggio in Parlamento

LONDRA, 15 MAG - Il National Executive Committee del Partito Laburista britannico ha dato oggi il via libera, anticipando i tempi, alla candidatura del popolare sindaco di Manchester Andy Burnham al seggio di deputato lasciato libero per lui nel collegio di Makerfield, nell'area della Grande Manchester. Lo ha annunciato una portavoce del partito. Se Burnham, esponente della soft left laburista, vincerà l'elezione suppletiva e conquisterà il seggio per tornare in Parlamento, avrà la strada spianata per lanciare una sfida interna al premier Keir Starmer e sostituirlo a capo del partito e del governo.