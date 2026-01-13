Via della Ricerca, nuovo indirizzo per l'Istituto di Candiolo

TORINO, 13 GEN - Nel 2026 la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro compie quarant'anni. A testimonianza dell'impatto del lavoro svolto dal 1986 in campo oncologico, da oggi la strada dove sorge l'Istituto di Candiolo-Irccs e dove opera la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro avrà un nuovo indirizzo: viale della Ricerca, al numero 7. Per il 2026 la Fondazione sta intanto dando vita a un nuovo spazio verde: il "Giardino della Ricerca", un'area simbolica, all'ingresso dell'Istituto. Tra le nuove iniziative c'è anche la produzione di "Bee Honey", il miele di Candiolo, grazie all'installazione di arnie nell'area dell'Istituto di Candiolo - Irccs, che sorge nello scenario del parco naturale di Stupinigi "Il 2026 - sottolinea Allegra Agnelli, presidente della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro - è un anno speciale per Candiolo e per la Fondazione. Il nuovo indirizzo è un riconoscimento all'impegno di questi quarant'anni di attività, insieme alla nascita del Giardino della ricerca e al progetto del Miele di Candiolo: tasselli di un percorso che conferma la volontà della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di rendere sempre più riconoscibile e vivo il legame tra ricerca, territorio e persone".