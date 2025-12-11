Via alla procedura scritta Ue per bloccare gli asset russi a maggioranza

BRUXELLES, 11 DIC - La presidenza danese ha informato che il Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha concordato una versione rivista della proposta relativa all'articolo 122 (in merito alla proposta sull'uso degli asset russi, ndr) e ha approvato l'avvio di una procedura scritta per la decisione formale del Consiglio entro domani alle 17:00. La mossa prevede il rinnovo a tempo indeterminato delle sanzioni che immobilizzano gli asset russi in Europa usando l'articolo 122 del Trattato che consente di procedere a maggioranza qualificata.