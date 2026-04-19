Via all'11/o Festival Internazionale di Scacchi "Lignano Sabbiadoro"

LIGNANO SABBIADORO, 19 APR - Dal 24 al 26 aprile 2026 a Lignano Sabbiadoro si svolgerà l'11/o Festival Internazionale di Scacchi, appuntamento consolidato che richiama giocatori da tutta Italia e dall'estero (soprattutto Serbia, Croazia, Slovenia) e tra i più attesi dagli appassionati. L'evento, promosso e organizzato dall'Accademia di Scacchi Trieste, si terrà all' Hotel Centrale, sede ufficiale di gioco. Hanno confermato la presenza i Gran Maestri Nenad Ristic e Bogdan Lalic e i Maestri Internazionali Slavisa Peric e Goran N Todorovic. Aperto a tutti, appositamente suddiviso in fasce per livello di gioco, il Festival prevede Torneo A - MASTER, riservato ai giocatori con ELO superiore a 1800 e Torneo B - EXPERT, per giocatori con ELO inferiore a 1799. Entrambi i tornei si disputeranno su 5 turni con cadenza di 90 minuti più 30 secondi di incremento a mossa, con sistema svizzero e omologazione federale. L'accreditamento si può effettuare fino a venerdì 24 aprile alle 15.30, con primo turno alle 18.30; sabato 25 aprile si giocheranno il secondo turno alle 9.30 e il terzo alle 15.30. Domenica 26 aprile si disputerà il quarto turno alle 9.30; il quinto turno si svolgerà alle 15.30. Seguirà la cerimonia di premiazione. Il montepremi complessivo è di 1.600 euro, con premi in denaro per i primi classificati di ciascun torneo e riconoscimenti speciali per le categorie Under 16, Femminile e Over 60.