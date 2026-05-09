Vespucci: Salis, orgoglio nazionale ma soprattutto scuola di formazione

GENOVA, 09 MAG - A salutare la partenza del "Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026", la nuova missione di Nave Amerigo Vespucci, la sindaca di Genova, Silvia Salis. "È l'ambasciata galleggiante d'Italia, un orgoglio nazionale, ma è anche e soprattutto una scuola di formazione per le nuove generazioni, la storia del nostro paese-ha detto a fine cerimonia la sindaca di Genova-. Ci tenevamo tantissimo come Comune di Genova, e ringraziamo infatti il Ministero della Difesa, Difesa Servizi e la Marina Militare, di averla qui nei giorni dell'adunata degli alpini. Perché credo che nonostante si parli di mare e di montagna, lo accomuni il rispetto per l'elemento naturale, la storia del nostro paese e il sacrificio per la libertà di questo paese". Salis ha poi confermato la sua presenza proprio negli Stati Uniti il prossimo 4 luglio quando il Vespucci festeggerà il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. "Abbiamo voluto fortemente essere parte di questo viaggio e che partisse da Genova e sarò a New York il 4 luglio". Giorni caldi per il capoluogo ligure che oltre al Vespucci sta ospitando la 97° adunata nazionale degli Alpini. Per Salis si tratta di "un connubio che ha funzionato moltissimo, c'è grandissimo entusiasmo tra gli alpini presenti a Genova per la presenza dell'Amerigo Vespucci, mi hanno detto che ci sono continue visite e siamo contenti di aver fatto questo pensiero per l'adunata alpini e di aver unito questi due elementi fondamentali per la storia del nostro paese".