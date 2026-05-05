Vespucci pronto a salpare verso gli Usa, per i 250 anni di Indipendenza

GENOVA, 05 MAG - Il Vespucci sta per dispiegare nuovamente le vele e si prepara a riattraversare l'Oceano Atlantico. Il veliero, partito ieri dalla Spezia, ha appena ormeggiato a Genova, da dove ripartirà il 9 maggio per la Campagna in Nord America che lo porterà lungo le coste tra Stati Uniti e Canada. La nave toccherà i principali porti dei due Paesi, fino ad arrivare a New York, il 4 luglio 2026, per la celebrazione del 250/mo anniversario dell'Indipendenza americana. Dopo il successo del Tour Mondiale 2023-2025 e al termine della lunga sosta manutentiva durata dieci mesi, il Vespucci continuerà a portare l'Italia nel mondo. La nuova avventura, su iniziativa del ministero della Difesa e della Marina militare, prodotta da Difesa Servizi, unirà infatti la tradizionale attività di addestramento della Nave Scuola con la promozione delle eccellenze del Made in Italy. "Faremo una prima tappa alle Canarie - spiega il nuovo comandante Nicasio Falica - e di lì prenderemo la circolazione degli alisei, in senso orario: sono dei venti portanti che ci spingeranno fino a Baltimora. Quindi saremo alla parata del 4 luglio a New York e in navigazione fino a Boston. Di qui partiremo verso il Canada con sosta a Quebec city e Montréal. Poi torneremo indietro, riattraversando l'oceano, con sosta sulle Azzorre, a Cadice e quindi in Italia: a Cagliari, Taranto e Venezia per il simposio delle marine. Infine, a Trieste dove ci attendono le sorelle minori a vela per la Barcolana 2026". La cerimonia di partenza del Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026, si terrà sabato 9 maggio al Porto Antico di Genova alla presenza di istituzioni civili e militari. La nave a vela sarà aperta al pubblico per le visite dal 5 all'8 maggio.