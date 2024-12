Vespucci partita da Mumbai, prossimo appuntamento a Doha

MUMBAI, 02 DIC - Dopo una sosta durata quasi sei giorni, oggi Vespucci, poco dopo mezzogiorno, ha mollato gli ormeggi e ha lasciato il porto di Mumbai. Il prossimo appuntamento con la nave scuola della Marina Militare e il Villaggio Italia è fissato per il 16 dicembre quando lo storico veliero arriverà a Doha, in Qatar. Alla cerimonia di saluto, durante la quale la banda dell'Aeronautica ha intonato l'inno nazionale e la fanfara indiana quella del Pese ospitante, sono intervenuti tra gli altri l'ammiraglio Antonio Natale, comandante delle scuole della Marina, e il console generale d'Italia a Mumbai Walter Ferrara. "Prosegue la missione di 'naval diplomacy' dell' icona della nostra Marina", ha detto Natale durante la cerimonia. Nel secondo giro del mondo della sua storia Vespucci, prima di rientrare a Genova nel 2025, toccherà complessivamente 30 porti in 20 Paesi di cinque continenti svolgendo di fatto il ruolo di ambasciatore itinerante del made in Italy nel mondo. Ferrara ha ricordato che la nave, per la prima volta nella sua storia, ha fatto tappa in India ed ha auspicato che questo evento segni l'avvio di una "nuova stagione" nei rapporti tra Italia e India.