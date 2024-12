Vespucci lascia Doha, ora in rotta verso Abu Dhabi

DOHA, 22 DIC - L'Amerigo Vespucci ha lasciato il porto di Doha, trentesima tappa del suo tour mondiale, e si dirige verso Abu Dhabi, dove ormeggerà il 24 dicembre. La nave scuola della Marina Militare ha mollato gli ormeggi al termine della tradizionale cerimonia di chiusura del Villaggio Italia, l'expo itinerante che accompagna il giro del mondo del veliero "più bello del mondo". "L'Amerigo Vespucci - sono state le parole del sottocapo di Stato maggiore della Marina, Giuseppe Berutti Bergotto, durante la cerimonia finale - è il custode delle nostre tradizioni militari e marinare. La sua presenza qui a Doha è importante per rinforzare ancora di più i legami tra le nostre nazioni e le nostre marine". "Fondamentale anche il ruolo del Villaggio Italia - ha concluso -. E' in grado di promuovere i valori etici e le eccellenze marinare. Lo scenario internazionale è in una una fase che ci obbliga a riflettere sul ruolo cruciale del marittimo per la pace globale".