Vespucci è arrivato a Mumbai, il 29 apre il Villaggio Italia

MUMBAI, 27 NOV - Si è svolta oggi nel porto di Mumbai la cerimonia di accoglienza di Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina militare giunta nella capitale commerciale e finanziaria dell'India per la 28ma tappa del suo tour mondiale partito lo scorso luglio da Genova e promosso dal ministro della Difesa Guido Crosetto. E' la prima volta che Vespucci si ferma in India dove resterà fino al 2 dicembre dando al pubblico locale la possibilità di visitarla. La cerimonia odierna è stata celebrata con gli inni nazionali: quello di Mameli è stato eseguito dalla banda dell'Aeronautica militare alla presenza delle autorità locali, tra cui il console generale d'Italia a Mumbai Luigi Cascone. Anche nella tappa indiana Vespucci sarà affiancato dal Villaggio Italia, l'expo itinerante sulle eccellenze del nostro Paese che aprirà i battenti venerdì prossimo. Una serie di eventi, destinati a rafforzare i rapporti bilaterali, saranno dedicati alla cultura, all'innovazione, agli investimenti e alla cooperazione in vari settori imprenditoriali, ad esempio quello del lusso. Nei prossimi giorni, per presentare le eccellenze italiane e incontrare le autorità indiane, giungeranno a Mumbai il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, l'ambasciatore d'Italia in India, Antonio Bartoli, e l'amministratore delegato di Difesa servizi Luca Andreoli.