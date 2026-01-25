Vescovo Alessandria, 'cattivi o di poco intelletto per attaccarmi'

VALENZA, 25 GEN - "Bisogna essere cattivi e persone di poco intelletto per attaccarmi su queste cose veramente incredibili". Così, monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria, ai fedeli, oggi, nel duomo di Valenza per la patronale di San Massimo. Un discorso arrivato dopo le polemiche seguite all'annuncio della visita apostolica che è in corso nella diocesi del basso Piemonte. L'ispezione è stata disposta dal papa e affidata al cardinal Giuseppe Bertello per far luce, in particolare, sulla gestione dei conti, ma che ha fatto parlare anche per l'auto del vescovo, una Tesla, la pratica del kitesurf e la sua abitazione. "Stamattina quando mi sono svegliato nella mia camera monastica, alla faccia dell'immagine che hanno dato di me, mi è venuto da ridere...Non so se esista uno di voi che si sia svegliato in una più piccola della mia. Quando mi sono trasferito a Casa San Francesco ai progettisti arrivati per vedere come costruire la parte a me dedicata ho chiesto che la mia camera fosse tramezzata, ridotta. Con un muro in cartongesso. Perché, poi, a chi viene dopo, voglio lasciare la libertà di avere una camera più grande. Io sto bene in una piccola". Sempre dall'altare ha ringraziato per la solidarietà dimostrata con centinaia di messaggi. "Chiedo perdono se non sono riuscito a rispondere a tutti. Abbiate pazienza, ma sto vivendo un momento veramente complicato". Ha però assicurato di stare bene e di essere un uomo felice. "Trovo la mia pace nel Signore. Di notte me ne vado da Gesù, lui mi vuole un sacco di bene. E questa è la cosa che mi consola di più". A nome dei valenzani è intervenuto il parroco don Santiago Ortiz, rimarcando come il vescovo abbia cambiato la diocesi. "Non con i piani pastorali, ma con l'esempio, nonostante la Tesla e il kitesurf. Ha cambiato la nostra Chiesa suscitando nei ragazzi il desiderio di seguire Gesù".