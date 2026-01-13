Giornale di Brescia
Vertici delle banche centrali solidali con Powell contro Trump

LONDRA, 13 GEN - I vertici delle principali banche centrali del mondo - inclusa la Bank of England britannica - hanno firmato in queste ore un messaggio collettivo di solidarietà nei confronti del collega americano Jerome Powell, numero uno della Fed, preso di mira in patria da un'azione legale senza precedenti sullo sfondo dello scenario che lo vede ai ferri corti con il presidente Donald Trump sulla politica monetaria Usa. Lo riporta il Financial Times.

