Vertice Ue, 'evitare una crisi migratoria analoga a quella del 2015'

BRUXELLES, 19 MAR - "Sulla base degli insegnamenti tratti dalla crisi migratoria del 2015 e al fine di evitare una situazione analoga, l'Ue è pronta a mobilitare pienamente i propri strumenti diplomatici, giuridici, operativi e finanziari per prevenire flussi migratori incontrollati verso l'Ue e preservare la sicurezza in Europa. La sicurezza e il controllo delle frontiere esterne dell'Ue continueranno a essere rafforzati". E' quanto prevede un paragrafo del capitolo Medio Oriente approvato dai leader Ue e parte delle conclusioni del vertice. Il capitolo non era incluso nelle bozze precedenti la riunione di oggi.