Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Vertice Ue, 'evitare una crisi migratoria analoga a quella del 2015'

AA

BRUXELLES, 19 MAR - "Sulla base degli insegnamenti tratti dalla crisi migratoria del 2015 e al fine di evitare una situazione analoga, l'Ue è pronta a mobilitare pienamente i propri strumenti diplomatici, giuridici, operativi e finanziari per prevenire flussi migratori incontrollati verso l'Ue e preservare la sicurezza in Europa. La sicurezza e il controllo delle frontiere esterne dell'Ue continueranno a essere rafforzati". E' quanto prevede un paragrafo del capitolo Medio Oriente approvato dai leader Ue e parte delle conclusioni del vertice. Il capitolo non era incluso nelle bozze precedenti la riunione di oggi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario