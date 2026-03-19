Vertice Ue chiede 'moratoria su attacchi a energia e acqua in Medio Oriente'
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BRUXELLES, 19 MAR - Il Consiglio Europeo, nelle conclusioni approvate sul Medio Oriente, "chiede una moratoria agli attacchi che colpiscono le infrastrutture energetiche e idriche". Il passaggio non era presente nelle bozze del pre-vertice, allineandosi così al comunicato congiunto dei sette Paesi sulla libertà di navigazione a Hormuz.
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