Vertice in Messico per il trattato di libero scambio nordamericano

CITTÀ DEL MESSICO, 20 APR - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha ricevuto il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Jamieson Greer, per discutere dell'accordo nordamericano. L'incontro ha prodotto un primo risultato concreto: le autorità statunitensi hanno confermato che la prossima tornata di negoziati bilaterali si terrà a Città del Messico nella settimana del 25 maggio. Attraverso i social, la leader ha sottolineato: "Continuiamo ad avanzare positivamente". "Abbiamo lavorato in modo costruttivo con il ministro dell'Economia Ebrard, confido che otterremo dei progressi", le parole di Greer. I due funzionari hanno incaricato i rispettivi gruppi di lavoro di avviare subito tavoli tecnici su sicurezza economica, minerali critici e rafforzamento delle regole di origine. Questi incontri a due serviranno per preparare il terreno in vista della revisione congiunta del patto, fissata per il primo luglio. Prima della riunione, Sheinbaum aveva riassunto le priorità nazionali: "Vogliamo che il trattato resti con alcuni miglioramenti. Ci importano molto i settori dell'acciaio, dell'alluminio e delle automobili".