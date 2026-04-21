Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Vertice in Messico per il trattato di libero scambio nordamericano

AA

CITTÀ DEL MESSICO, 20 APR - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha ricevuto il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Jamieson Greer, per discutere dell'accordo nordamericano. L'incontro ha prodotto un primo risultato concreto: le autorità statunitensi hanno confermato che la prossima tornata di negoziati bilaterali si terrà a Città del Messico nella settimana del 25 maggio. Attraverso i social, la leader ha sottolineato: "Continuiamo ad avanzare positivamente". "Abbiamo lavorato in modo costruttivo con il ministro dell'Economia Ebrard, confido che otterremo dei progressi", le parole di Greer. I due funzionari hanno incaricato i rispettivi gruppi di lavoro di avviare subito tavoli tecnici su sicurezza economica, minerali critici e rafforzamento delle regole di origine. Questi incontri a due serviranno per preparare il terreno in vista della revisione congiunta del patto, fissata per il primo luglio. Prima della riunione, Sheinbaum aveva riassunto le priorità nazionali: "Vogliamo che il trattato resti con alcuni miglioramenti. Ci importano molto i settori dell'acciaio, dell'alluminio e delle automobili".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL MESSICO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario