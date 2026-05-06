Vertice di maggioranza, ridurre la dipendenza energetica e accelerare sul nucleare

ROMA, 06 MAG - Al centro del vertice dei leader di maggioranza con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi c'è stata, a quanto si apprende, la situazione internazionale e, soprattutto, la crisi energetica. Nel corso del confronto, spiegano fonti di maggioranza, è emersa la necessità per l'Italia di ridurre la dipendenza da fonti esterne, individuando tra le principali linee d'azione l'accelerazione del percorso verso il nucleare. I partecipanti, riferiscono le stesse fonti, hanno quindi esaminato le priorità e i possibili provvedimenti da adottare nei prossimi mesi, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza energetica nazionale e fronteggiare l'attuale fase di emergenza.