Vertice a Palazzo Chigi sulla petroliera russa alla deriva

(v. 'Petroliera russa carica di gas alla deriva si allontana dalle Pelagie' delle 10.44) ROMA, 13 MAR - È previsto a breve a Palazzo Chigi un vertice sulla petroliera russa "Arctic Metagaz" alla deriva e carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto, che questa mattina si stava allontanando di qualche miglio dall'isola di Linosa, in direzione est. Lo apprende l'ANSA da più fonti di governo.