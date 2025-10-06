Verso stabilizzazione dei fondi per i centri estivi

ROMA, 06 OTT - Nel nuovo Documento programmatico di finanza pubblica approvato nell'ultimo Consiglio dei ministri si prevede la stabilizzazione dei fondi per i centri estivi. Interpellata dall'ANSA la ministra alla Famiglia Eugenia Roccella ha confermato: "Rendere strutturale questo finanziamento è una nostra priorità, anche per consentire ai comuni di organizzare per tempo le attività. Stiamo lavorando perché la stabilizzazione delle risorse possa concretizzarsi già in questa legge di bilancio". Roccella ha sottolineato che "i centri estivi sono uno strumento importantissimo, sia per la socializzazione dei ragazzi sia per l'organizzazione di vita dei genitori che lavorano. Il nostro governo ha garantito ogni anno 60 milioni ai Comuni per questo servizio, con un ottimo riscontro dai territori".