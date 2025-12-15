Verso lo stop della licenza di volo per l'elicotterista atterrato sulla pista da sci

ROMA, 15 DIC - Verso la sospensione della licenza di volo per Bortolo Giorgio Oliva, 66 anni, l'imprenditore atterrato sabato scorso con l'elicottero sulle piste da sci del Passo del Maniva, nel Bresciano. Lo comunica l'Enav che, in coordinamento con l'Arma dei Carabinieri, ha avviato una verifica sull'accaduto. All'esito dei riscontri di competenza, l'ente "sta valutando di adottare, in via cautelativa, la sospensione della licenza di volo dell'imprenditore bresciano, comunicando, contestualmente, l'avvio del procedimento". Da una prima ricostruzione dei fatti, il volo ha comportato, nota l'Enac, "per varie infrazioni, un grave pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea e per l'incolumità delle persone che si trovavano sia nell'area sorvolata, sia nella zona utilizzata per atterrare con l'elicottero".