Verona dedica la Stella di Natale ai carabinieri morti a Castel D'Azzano

VERONA, 24 DIC - E' stata dedicata ai tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano (Verona) la stella cometa accesa ieri sera dal Comune di Verona. L'opera stilizzata a led è quella che l'amministrazione comunale aveva fatto realizzare nel 2023 al posto di quella storica dell'architetto Olivieri dopo il crollo della coda in Arena. L'installazione aveva trovato posto l'anno scorso nel piazzale della stazione di Porta Nuova, mentre quest'anno è stata posizionata in piazza Renato Simoni, poco distante dal Comando provinciale Carabinieri di via Salvo d'Acquisto. Così l'amministrazione guidata dal sindaco Damiano Tommasi ha voluto ricordare i tre militari vittime dell'esplosione provocata dai fratelli Ramponi, che ora sono nel carcere veronese di Montorio con l'accusa di strage in concorso. Alla cerimonia di accensione, oltre a Tommasi, sono intervenuti il comandante provinciale dell'Arma, Claudio Papagno, ed il vescovo di Verona, Domenico Pompili.

