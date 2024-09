Verini, precisazioni Crosetto-Mantovano lasciano ombra grave

UMBERTIDE (PERUGIA), 14 SET - "La inquietante vicenda Striano-Laudati, si arricchisce di nuovi capitoli, come quello legato a frasi che il ministro Crosetto ha pronunciato davanti al Procuratore Cantone di critica all'operato di Aise nel rapporto con i vertici della Difesa stessa. Le sue precisazioni e quelle di Mantovano non precisano niente e lasciano un'ombra grave per la quale è giusto che si attivi il Copasir": Walter Verini, capogruppo del Pd in Commissione Antimafia commenta gli ultimi sviluppi della vicenda rispondendo all'ANSA. Lo fa a Umbertide a margine della partecipazione della segretaria Elly Schlein alla festa dell'Unità. "Per quanto ci riguarda - ha detto ancora Verini -, in Ufficio di Presidenza della commissione Antimafia avevamo proposto di approfondire in audizione anche questo filone. Per il resto, nel caravanserraglio di accessi abusivi di Striano-Laudati, nella miriade interessata di soggetti i più diversi (alcuni anche improbabili) continua a non intravvedersi il filo di quel 'complotto' agitato più volte nei giorni scorsi da esponenti e giornali della destra. Ai quali, anche alla luce di questo scontro e queste polemiche, merita suggerire, se proprio continuano ad intravvedere complotti, di guardare nei loro ambienti e ambientini".