Vercelli, vandali in azione sul monumento dedicato alla Resistenza

VERCELLI, 20 APR - Vandali in azione a Vercelli sul monumento dedicato alla Resistenza situato nel parco Camana, il principale parco pubblico della città. Qualcuno ha raffigurato una serie di disegni con la bomboletta spray di colore nero, deturpando tutti i lati del monumento. L'episodio è avvenuto a pochi giorni dal 25 Aprile, Festa della Liberazione, e a pochi metri dal luogo in cui ogni anno si tiene l'orazione ufficiale nella cerimonia organizzata da prefettura, Comune e Provincia di Vercelli. Sul posto sono presenti telecamere di videosorveglianza e non è escluso che possano aver ripreso gli autori dell'atto vandalico. Sul fatto è stato già informato il sindaco Roberto Scheda, che ha condannato l'accaduto e ha subito dato disposizione di rimuovere le scritte. Non è la prima volta che l'installazione creata in memoria dei partigiani viene vandalizzata o presa di mira in concomitanza con i festeggiamenti del 25 Aprile.