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Vento nel Barese, interventi per cartelli pubblicitari e alberi pericolanti

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BARI, 13 APR - Decine di interventi dei vigili del fuoco nel Barese per il maltempo e il forte vento di scirocco che da stamattina soffia anche sulla città capoluogo. Gli interventi hanno riguardato cartelli pubblicitari e segnali pericolanti, rami spezzati, cornicioni pericolanti e tetti di verande volati via. Una ringhiera di un balcone pericolante è stata prontamente rimossa da un quinto piano grazie all'ausilio dell'autoscala ed è in fase di rimozione un abete di oltre 20 metri caduto sulla palazzina accanto. Non si segnalano fortunatamente a Bari fino a questo momento danni a persone.

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