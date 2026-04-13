Vento incastra teli su linea elettrica, sospesi treni Bari centrale-aeroporto

BARI, 13 APR - La linea ferroviaria che collega Bari Centrale all'Aeroporto di Bari-Palese è temporaneamente sospesa a causa di due grande teli che, trasportati dal forte vento, si sono incastrati nella linea di contatto. La società che gestisce quel tratto di linea ferroviaria, Ferrotramviaria, fa sapere che "per avverse condizioni meteo, la linea via Aerostazione sarà temporaneamente interrotta alla circolazione" e "durante tale periodo i treni normalmente instradati via Aerostazione saranno deviati sul percorso via Palese e verranno istituiti servizi automobilistici sostitutivi sulla tratta Europa-Palese-Macchie". I tecnici sono al lavoro per rimuovere i due grandi teli in cellophane, che potrebbero provenire dalle campagne circostanti, e ripristinare il collegamento nel più breve tempo possibile.