Vento forte, stop collegamento da Termoli per le Isole Tremiti

TERMOLI, 21 FEB - Nuovamente interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti a causa del vento forte e delle avverse condizioni meteo. La motonave è rimasta in porto senza effettuare nessuna delle corse previste, in attesa di un miglioramento delle condizioni del mare. Intanto, i titolari delle strutture ricettive delle Diomedee, in vista della primavera chiedono un aumento delle corse per il trasporto di passeggeri verso le due isole principali dell'arcipelago: San Domino e San Nicola. Il collegamento via mare più vicino per raggiungere le Tremiti è proprio quello dal porto molisano, di conseguenza albergatori e proprietari di residence e case vacanza chiedono un potenziamento della linea soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza.

TERMOLI

