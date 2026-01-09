Vento forte rallenta il traffico marittimo nel porto di Livorno

LIVORNO, 09 GEN - Traffico marittimo rallentato nel porto di Livorno a causa del vento di libeccio che sta sferzando la città con raffiche fino a 50 nodi. Come spiegano dall'avvisatore Marittimo non è partito il traghetto Montomoli per l'isola di Capraia. Traffico regolare al momento invece tra Piombino e l'isola d'Elba come confermano dalla capitaneria di porto piombinese