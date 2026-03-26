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Vento forte in Fvg, raffica record a 216 km orari sul Monte Rest

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TRIESTE, 26 MAR - Un fronte freddo atlantico ha interessato nella notte il Friuli Venezia Giulia portando precipitazioni diffuse e venti sostenuti o forti da nord e nord-est. Il dato più significativo, riferisce la Protezione civile del Fvg, si è registrato sul Monte Rest, nel Pordenonese, dove una raffica ha raggiunto i 216 chilometri orari attorno alle 2, segnando il picco dell'evento. Sulla costa le raffiche hanno oscillato tra i 70 e i 100 km orari, in pianura tra i 40 e i 70 km orari, mentre in quota si sono localmente superati i 100 km orari. Le precipitazioni e il vento sono proseguiti anche nelle prime ore del mattino, con lo zero termico sceso fino a 800 metri. Nel corso delle prossime ore - avverte la Protezione civile - è atteso un rinforzo dei venti. In quota sui monti soffieranno ancora venti forti da nord o nord-est, con possibili raffiche molto forti. Qualche raffica forte sarà possibile localmente anche nelle valli e soprattutto sulla fascia prealpina e sulla Pedemontana. In pianura sarà ancora possibile qualche raffica forte. L'allerta gialla diramata ieri e valida fino alle 6 del mattino è stata quindi prorogata per l'intera giornata di oggi. Durante la notte il Nue 112 ha registrato 13 richieste di intervento per alberi caduti, pali e materiali divelti, senza criticità maggiori segnalate alla sala operativa regionale della Protezione civile.

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