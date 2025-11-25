Vento forte, collegamenti per Ischia e Procida irregolari

ISCHIA, 25 NOV - Giornata difficile per chi viaggia per mare nel golfo di Napoli oggi a causa delle avverse condizioni meteo marine. Oggi in Campania c'è una allerta arancione. Il forte vento da sud ovest che soffia da stanotte sta infatti rendendo irregolari i collegamenti per Ischia e Procida, con la conseguente sospensione di tutte le corse degli aliscafi, da Molo Beverello e Pozzuoli. Difficoltà anche per le navi traghetto che collegano le due isole, con alcune corse da Procida a Pozzuoli già sospese e ritardi registrati per i collegamenti previsti sia per Napoli che per il porto flegreo. Secondo le previsioni meteorologiche il vento forte continuerà a spirare sino al primo pomeriggio, con possibili ulteriori conseguenze per i collegamenti marittimi per le isole partenopee