Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Vento forte, collegamenti per Ischia e Procida irregolari

AA

ISCHIA, 25 NOV - Giornata difficile per chi viaggia per mare nel golfo di Napoli oggi a causa delle avverse condizioni meteo marine. Oggi in Campania c'è una allerta arancione. Il forte vento da sud ovest che soffia da stanotte sta infatti rendendo irregolari i collegamenti per Ischia e Procida, con la conseguente sospensione di tutte le corse degli aliscafi, da Molo Beverello e Pozzuoli. Difficoltà anche per le navi traghetto che collegano le due isole, con alcune corse da Procida a Pozzuoli già sospese e ritardi registrati per i collegamenti previsti sia per Napoli che per il porto flegreo. Secondo le previsioni meteorologiche il vento forte continuerà a spirare sino al primo pomeriggio, con possibili ulteriori conseguenze per i collegamenti marittimi per le isole partenopee

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ISCHIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario