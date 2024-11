Vento forte, alla Spezia alberi crollati e container in mare

LA SPEZIA, 22 NOV - Nottata di burrasca sulla costa spezzina con venti oltre i 100 km/h che hanno obbligato i Vigili del Fuoco a un superlavoro per gestire crolli di piante, tetti scoperchiati e cornicioni pericolanti. I cittadini dei quartieri del levante sono stati svegliati durante la notte da un rumore sordo: un container volato in mare all'altezza di Calata Paita in area portuale, che è stato recuperato prima che prendesse il largo. In centro città dehors e arredi urbani danneggiati e trascinati per metri tra le centrali Corso Cavour e Via Chiodo. Crollati due alberi nel quartiere di Rebocco e lungo Via San Bartolomeo. Interruzioni sulle linee elettriche a Levanto e Monterosso, in alcune frazioni di Pignone e Follo ma anche in Val di Magra a Vezzano Ligure e alla Spezia nella zona di San Venerio.