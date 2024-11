Vento forte, alberi cadono e colpiscono due auto in transito

FERMO, 22 NOV - Il vento forte non allenta la presa sulle Marche. Anche in queste ultime ore i vigili del fuoco sono stati chiamati a effettuare ben 193 interventi a causa dei danni causati dal forte vento con un'allerta arancione in buona parte della regione. Interventi principalmente per alberi caduti sulla sede stradale. E due di questi, stamattina, hanno centrato altrettante vetture in transito. La prima intorno alle 8 a Sant'Elpidio a Mare (Fermo), la seconda, verso le 10, lungo la strada che collega Montegiorgio (Fermo) alle Piane di Montegiorgio. Le persone che si trovavano all'interno delle vetture non hanno fortunatamente riportato conseguenze ma solo un grande spavento. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati i vigili del fuoco per rimuovere gli alberi che, cadendo, hanno bloccato la sede stradale. Nel corso della nottata, in totale, i vigili del fuoco del Fermano hanno effettuato sette interventi oltre che per alberi caduti anche per rimuovere rami pericolanti o appoggiati sulle linee dell'elettricità e della telefonia. Messa in sicurezza un'impalcatura a Monte Vidon Corrado.