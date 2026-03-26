Vento forte a Genova, albero cade e ferisce una passante

GENOVA, 26 MAR - Una donna di 65 anni è stata travolta da un grande ramo di pino marittimo caduto a Genova Castelletto in via Guidobono a causa del forte vento. È intervenuta sul posto la Croce Bianca Genovese. La donna, che transitava a piedi in compagnia del marito, è rimasta colpita alla testa dal tronco caduto improvvisamente riportando un trauma cranico con ferita lacero-contusa edematosa. Nella caduta ha inoltre riportato un trauma a un ginocchio. È stata ospedalizzata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. A causa del forte vento di burrasca stamani all'aeroporto di Genova un volo diretto a Parigi è stato dirottato a Torino. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) ha diramato un avviso meteo per vento forte oggi in Liguria. Sempre a Genova per le forti raffiche di vento un pezzo di cornicione è caduto in via Oberdan a Nervi, mentre a Sampierdarena la polizia locale ha chiuso via Monti per la caduta di un ponteggio, così come alla Foce via Cecchi lato monte per la caduta di materiale dal tetto di un palazzo. Al momento non si registrano altre persone coinvolte.